Жаров обещал придумать новый способ борьбы с Telegram

Роскомнадзор намерен представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram в течение года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров

Выступая на форуме Союза журналистов «Вся Россия» чиновник сообщил, что Роскомнадзор работает над созданием новой системы по борьбе с запрещённым в РФ контентом. Она якобы учитывает не только IP-протокол, а сложность существующих механизмов обхода блокировки, по словам Жарова, не позволяет полностью заблокировать Telegram, передаёт РИА Новости

Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать, — пообещал Жаров.

Он признал, что в Telegram работают опытные специалисты, которые меняют конфигурацию мессенджера.

Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по серьёзному, — полагает чиновник.

С апреля 2018 года российские власти безуспешно пытаются заблокировать Telegram, который отказывается передать ключи шифрования ФСБ в связи с принятием в стране скандальных законов, расширяющих полномочия спецслужб, известных как «пакет Яровой». Разработчики мессенджера объясняют отказ от контактов с силовиками необходимостью сохранения тайны переписки и информации. Сервис остаётся популярным в РФ приложением.