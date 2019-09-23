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Жаров обещал придумать новый способ борьбы с Telegram 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Жаров обещал придумать новый способ борьбы с Telegram
Фото: News.ru
Роскомнадзор намерен представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram в течение года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
Выступая на форуме Союза журналистов «Вся Россия» чиновник сообщил, что Роскомнадзор работает над созданием новой системы по борьбе с запрещённым в РФ контентом. Она якобы учитывает не только IP-протокол, а сложность существующих механизмов обхода блокировки, по словам Жарова, не позволяет полностью заблокировать Telegram, передаёт РИА Новости
Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать, — пообещал Жаров.
Он признал, что в Telegram работают опытные специалисты, которые меняют конфигурацию мессенджера.
Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по серьёзному, — полагает чиновник.
С апреля 2018 года российские власти безуспешно пытаются заблокировать Telegram, который отказывается передать ключи шифрования ФСБ в связи с принятием в стране скандальных законов, расширяющих полномочия спецслужб, известных как «пакет Яровой». Разработчики мессенджера объясняют отказ от контактов с силовиками необходимостью сохранения тайны переписки и информации. Сервис остаётся популярным в РФ приложением.
Как писал News.ru, в августе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал обновления в Политике конфиденциальности Telegram. По его словам, мессенджеру стоит перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Александр Жаров , Вадим Субботин , ФСБ , Роскомнадзор , РИА Новости
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