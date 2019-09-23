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Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты 

Популярная механика 1 час назад
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Фото: ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
По словам генерального директора Центра им. М. В. Хруничева Алексея Варочко, осталось собрать всего 11 ракет-носителей "Протон", сообщают "Известия". 4 "Протона" уже находятся в производстве, а оставшиеся 7 ракет будут сделаны в 2020-2021 годах.
Основной причиной отказа от "Протона" и замены его на "Ангару", разработка которой ведётся с 1995 года, называются зависимость от Казахстана и неэкологичное топливо. Запускать "Протоны" можно только с Байконура, а за использование диметилгидразинового топлива ракету критикуют экологи.
Несмотря на то, что по некоторым параметрам первая версия "Ангары" будет уступать существующим "Протонам", в Роскосмосе намерены переходить на новую ракету. Ожидается, что окончательное решение о судьбе "Протона" будет принято в декабре 2019 года после очередного тестового запуска "Ангары".
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Наука и техника , Роскосмос , газета "Известия"
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