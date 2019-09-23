Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты

По словам генерального директора Центра им. М. В. Хруничева Алексея Варочко, осталось собрать всего 11 ракет-носителей "Протон", сообщают "Известия". 4 "Протона" уже находятся в производстве, а оставшиеся 7 ракет будут сделаны в 2020-2021 годах.

Основной причиной отказа от "Протона" и замены его на "Ангару", разработка которой ведётся с 1995 года, называются зависимость от Казахстана и неэкологичное топливо. Запускать "Протоны" можно только с Байконура, а за использование диметилгидразинового топлива ракету критикуют экологи.