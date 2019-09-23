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Китай успешно вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou 

РИА Новости + ещё 4 27 минут назад
Китай вывел на орбиту два спутника Beidou
Фото: © AP Photo / Kin Cheung
Китай успешно запустил два спутника Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся утром в понедельник в 5.10 (00.10 мск) с космодрома "Сичан". После выхода спутников на заданную орбиту и проведения орбитальных испытаний они станут частью навигационной системы и будут отвечать за повышение ее точности.
Китай в ноябре 2018 года успешно завершил создание базовой навигационной сети системы Beidou-3. Планируется, что до октября 2020 года системы Beidou-2 и Beidou-3 будут сосуществовать, а после основную работу будет выполнять Beidou-3.
Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Китай
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