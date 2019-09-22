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Компьютер научили предсказывать землетрясения 

Ferra.ru 1 час назад
Компьютер научили предсказывать землетрясения
Фото: Ferra.ru
Исследователи из США научились прогнозировать землетрясения при помощи компьютерных алгоритмов. Они использовали машинное обучение, чтобы определить признаки надвигающейся катастрофы.
Сначала учёные протестировали алгоритм в лабораторных условиях, затем проверили его на настоящих землетрясениях в северо-западной части Тихого океана. Авторы исследования утверждают, что алгоритм способен предсказать начало толчков в течение нескольких дней.
Для машинного обучения используются данные о других землетрясениях и различных процессах. В итоге алгоритм находит закономерности, которые могут сигнализировать о приближении катастрофы.
«Я думаю, что это первое событие, о котором можно сказать, что мы действительно достигаем прогресса в предсказании землетрясений», — прокомментировал один из сейсмологов.
Работа учёных пока опубликована на портале препринтов arxiv.org.
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Наука и техника , Наука , Технологии , США
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