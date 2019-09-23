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Ученые нашли главную опасность для всего человечества 

РИА «ФедералПресс» + ещё 11 32 минуты назад
Найдена главная опасность для всего человечества
Фото: Reuters
Изменение климата отрицательно скажется на здоровье всех людей, будет увеличиваться риск развития сезонной аллергии, болезней сердца и легких. Наиболее уязвимыми к погодным изменениям дети, беременные женщины и пожилые люди.
Ученые уверены, что климатические перемены влияют на эффективность и безопасность лекарств. К примеру, инфузионных растворов. В целом, глобальное потепление может значительно ухудшить работу систем здравоохранения.
Отмечается, что из-за повышения средней температуры воздуха растения будут производить больше пыльцы. Это в свою очередь будет способствовать распространению аллергии. В результате глобального потепления аллергия может развиться у 20% жителей Земли. Увеличение концентрации углекислого газа ухудшит симптомы, в том числе заложенность носа, насморк, отек слизистой оболочки.
В городах установится смог, который увеличивает риск преждевременных родов у беременных. У новорожденных же могут наблюдаться проблемы с дыханием и частые инфекции. Среди других негативных последствий — рак кожи, обезвоживание, кишечные инфекции, инсульты, психические и неврологические расстройства, пишет Lenta.ru.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, человечеству предрекли вымирание через 1,5 года. Американский эксперт поясняет, что проблема изменения климата не будет решена из-за особенностей человеческого сознания. При этом было высказано и прямо противоположное мнение. Между специалистами развернулась бурная дискуссия.
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Наука и техника , Погода , Технологии , Экология , ФедералПресс , Lenta.ru
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