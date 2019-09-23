Отчет по расследованию «дыры» в «Союзе» пока не готов

Официальное заключение по расследованию причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09" пока не готово, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.
"Пока нет официального заключения", — сказал он.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что причина появления отверстия понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что результаты расследования доложены руководству страны.
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Путину докладывались результаты этого расследования.