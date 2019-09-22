Найден суперустойчивый к антибиотикам микроб

В Республике Конго нашли суперустойчивый к антибиотикам микроб

Бельгийские ученые из института Тропической Медицины в Антверпене в ходе исследований обнаружили в Республике Конго микроб из рода сальмонелл, обладающий повышенной устойчивостью к антибиотикам. Бактерия способна спровоцировать тиф и кишечные инфекции, сообщает Nature Communications.

Большинство сальмонелл устойчивы к антибиотикам первой линии, таким как ампициллин, хлорамфеникол и сульфаметоксазол. Однако новый вид нечувствителен также к к азитромицину и цефтриаксону и мало чувствительна к цефалоспорину, что позволяет исследователям причислить его к супермикробам.

Специалисты также установили, что все обнаруженные бактерии являются родственниками. Предположительно, они появились в 2004 году и с тех пор распространились по нескольким городам страны.

Ученые установили, что микроб хорошо приспособлен к жизни в организме человека. Из-за отсутствия некоторых генов у бактерии иммунной системе человека трудно ее обнаружить и начать сопротивляться. Эксперты считают, что особую устойчивость микроб приобрел еще до того, как «познакомился» с человеком, однако воздействие антибиотиков могло ускорить его распространение.

В настоящее время исследователи намерены выяснить, насколько сильно распространена бактерия и могла ли она попасть за пределы Республики Конго.

Ранее в канадской шахте обнаружили микробов, дышащих сульфатами и способных выживать при отсутствии кислорода.