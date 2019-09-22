Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Республике Конго нашли суперустойчивый к антибиотикам микроб 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Найден суперустойчивый к антибиотикам микроб
Фото: МТРК «МИР» / Алан Кациев
Бельгийские ученые из института Тропической Медицины в Антверпене в ходе исследований обнаружили в Республике Конго микроб из рода сальмонелл, обладающий повышенной устойчивостью к антибиотикам. Бактерия способна спровоцировать тиф и кишечные инфекции, сообщает Nature Communications.
Большинство сальмонелл устойчивы к антибиотикам первой линии, таким как ампициллин, хлорамфеникол и сульфаметоксазол. Однако новый вид нечувствителен также к к азитромицину и цефтриаксону и мало чувствительна к цефалоспорину, что позволяет исследователям причислить его к супермикробам.
Специалисты также установили, что все обнаруженные бактерии являются родственниками. Предположительно, они появились в 2004 году и с тех пор распространились по нескольким городам страны.
Ученые установили, что микроб хорошо приспособлен к жизни в организме человека. Из-за отсутствия некоторых генов у бактерии иммунной системе человека трудно ее обнаружить и начать сопротивляться. Эксперты считают, что особую устойчивость микроб приобрел еще до того, как «познакомился» с человеком, однако воздействие антибиотиков могло ускорить его распространение.
В настоящее время исследователи намерены выяснить, насколько сильно распространена бактерия и могла ли она попасть за пределы Республики Конго.
Ранее в канадской шахте обнаружили микробов, дышащих сульфатами и способных выживать при отсутствии кислорода.
Арбат районного значения
Мир24: последние новости
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен Американские ученые зафиксировали начало массового вымирания птиц Американские ученые зафиксировали начало массового вымирания птиц Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две БМД разбились при десантировании на учениях
Две БМД разбились при десантировании на учениях593
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского120
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа368
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»293
Турист из России погиб на Кипре
Турист из России погиб на Кипре4
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение