Беспилотники РФ могут получить облегченную систему связи

Российские беспилотники могут получить облегченную систему связи

Облегчённая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединённая система связи, обмена данными, навигации и опознавания) истребителя 5-го поколения Су-57 разрабатывается для установки на российские беспилотники.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника научно-технического центра НПП «Полёт» холдинга «Росэлектроника» Алексея Ратнера.

«Мы ведём сейчас целый ряд работ по внедрению системы (ОСНОД. — RT) на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы», — заявил Ратнер.

Он добавил, что разрабатываемая модификация терминала ОСНОД получит меньшие габариты.

В конце августа гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что стартовало серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии.