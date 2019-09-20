Началось массовое вымирание птиц

Американские ученые зафиксировали начало массового вымирания птиц

Научные специалисты из США утверждают об исчезновении в Северной Америке трех миллиардов птиц. Статистика приводится с 1970-х годов.

Как считают ученые, потери достигли около 30 процентов от общего числа пернатых. Уменьшение популяции заметили среди воробьев и черных дроздов. Возможной причиной вымирания называют разрушение мест обитания животных, сообщает Science. В ходе исследовательской работы сверялись данные ежегодной весенней переписи 420 видов гнездящихся птиц в Канаде и США.

Еще учитывалась информация в начале зимы в бореальных лесах и арктической тундре. Стало известно, что количество полевых птиц сократилось на 53 процента, то есть исчезли 700 миллионов взрослых особей 31 вида. Численность птиц 19 самых распространенных видов, включая воробьев, камышевок, зябликов и черных дроздов, сократилась на 50 миллионов с 1970-го года. Одной из предполагаемых версий сокращения популяций птиц, как заметили эксперты, стали глобальные изменения климата.

Ранее были найдены следы шестого массового вымирания в истории Земли.