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Ученые нашли в организме человека клетки-подорожники 

Русская Планета 1 час назад
Ученые обнаружили целительные «клетки-подорожники»
Фото: РИА Новости
Британские ученые обнаружили разновидность Т-лимфоцитов, которые могут не только бороться с возбудителями инфекций, но и заживлять раны.
При поддержке Оксфордского биомедицинского исследовательского центра исследователи выяснили, что так называемые MAIT-клетки могут восстанавливать биологические ткани организма и лечить инфекционные заболевания легких и кожи.
«Когда эти клетки контактируют с бактериями и активируются, они включают гены, которые могут запускать процесс излечения поврежденной ткани», — объяснил руководитель исследовательской группы Пол Кленерман изданию Cell Reports.
По его словам, MAIT-клетки могут быть использованы при лечении хронических колитов и болезни Крона. Сейчас данные заболевания не подлежат полному излечению.
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Наука и техника
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