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В Сколково пройдет Tech Week 19 

RB.ru 1 час назад
В Сколково пройдет Tech Week 19
Фото: РИА Новости
Программа мероприятия включает вечер Epic Fail, мультиформатную конференцию, выставку технологий, день прикладных мастер-классов. Всего будет одиннадцать тематических потоков:
  • Новые методы управления;
  • HR Tech;
  • Product & Design Management;
  • Финтех;
  • Blockchain;
  • VR / AR;
  • AI & Big Data;
  • Цифровая трансформация бизнеса;
  • Tech Marketing;
  • Digital Sales;
  • Business Analytics.
Своим опытом поделятся более 200 спикеров, среди которых:
  • Андрей Романенко — основатель и генеральный директор, «Эвотор»;
  • Александр Сысоев — совладелец и генеральный директор, 2GIS;
  • Сергей Солонин — основатель и генеральный директор группы QIWI, генеральный директор Ассоциации ФинТех;
  • Надежда Сурова — член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ;
  • Михаил Матвеев — директор по цифровой трансформации, ВТБ;
  • Сергей Паршиков — директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк;
  • Сергей Кононенко — главный технический директор, «Райффайзенбанк Россия»;
  • Алексей Кудачкин — руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций, «Газпромбанк»;
  • Максим Авдеев — основатель и генеральный директор, QIWI Platform;
  • и многие другие.
Также участники конференции смогут посетить менторскую гостиную, на которой они станут участниками индивидуальной тридцатиминутной сессии с разбором кейса от экспертов в сфере инновационных технологий.
Представители стартапов смогут выступить с питчем перед инвесторами — 25 инвесторов увидят презентацию проекта, а более десяти человек просмотрят презентации лично.
В последние дни конференции будет организован курс «Управленец 2.0», где спикеры расскажут о новых навыках, необходимых руководителям, инструментах, product-стратегии и новых методологиях.
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Наука и техника , Максим Авдеев , Александр Сысоев , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Совет Федерации , Qiwi
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