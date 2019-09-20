В Сколково пройдет Tech Week 19 

Программа мероприятия включает вечер Epic Fail, мультиформатную конференцию, выставку технологий, день прикладных мастер-классов. Всего будет одиннадцать тематических потоков:
- Новые методы управления;
- HR Tech;
- Product & Design Management;
- Финтех;
- Blockchain;
- VR / AR;
- AI & Big Data;
- Цифровая трансформация бизнеса;
- Tech Marketing;
- Digital Sales;
- Business Analytics.
Своим опытом поделятся более 200 спикеров, среди которых:
- Андрей Романенко — основатель и генеральный директор, «Эвотор»;
- Александр Сысоев — совладелец и генеральный директор, 2GIS;
- Сергей Солонин — основатель и генеральный директор группы QIWI, генеральный директор Ассоциации ФинТех;
- Надежда Сурова — член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ;
- Михаил Матвеев — директор по цифровой трансформации, ВТБ;
- Сергей Паршиков — директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк;
- Сергей Кононенко — главный технический директор, «Райффайзенбанк Россия»;
- Алексей Кудачкин — руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций, «Газпромбанк»;
- Максим Авдеев — основатель и генеральный директор, QIWI Platform;
- и многие другие.
Также участники конференции смогут посетить менторскую гостиную, на которой они станут участниками индивидуальной тридцатиминутной сессии с разбором кейса от экспертов в сфере инновационных технологий.
Представители стартапов смогут выступить с питчем перед инвесторами — 25 инвесторов увидят презентацию проекта, а более десяти человек просмотрят презентации лично.
В последние дни конференции будет организован курс «Управленец 2.0», где спикеры расскажут о новых навыках, необходимых руководителям, инструментах, product-стратегии и новых методологиях.