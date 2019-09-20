В Сколково пройдет Tech Week 19

Новые методы управления;

HR Tech;

Product & Design Management;

Финтех;

Blockchain;

VR / AR;

AI & Big Data;

Цифровая трансформация бизнеса;

Tech Marketing;

Digital Sales;

Business Analytics. Программа мероприятия включает вечер Epic Fail, мультиформатную конференцию, выставку технологий, день прикладных мастер-классов. Всего будет одиннадцать тематических потоков:

Андрей Романенко — основатель и генеральный директор, «Эвотор»;

Александр Сысоев — совладелец и генеральный директор, 2GIS;

Сергей Солонин — основатель и генеральный директор группы QIWI, генеральный директор Ассоциации ФинТех;

Надежда Сурова — член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации ФС РФ;

Михаил Матвеев — директор по цифровой трансформации, ВТБ;

Сергей Паршиков — директор проектов дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк», блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес», Сбербанк;

Сергей Кононенко — главный технический директор, «Райффайзенбанк Россия»;

Алексей Кудачкин — руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций, «Газпромбанк»;

Максим Авдеев — основатель и генеральный директор, QIWI Platform;

и многие другие. Своим опытом поделятся более 200 спикеров, среди которых:

Также участники конференции смогут посетить менторскую гостиную, на которой они станут участниками индивидуальной тридцатиминутной сессии с разбором кейса от экспертов в сфере инновационных технологий.

Представители стартапов смогут выступить с питчем перед инвесторами — 25 инвесторов увидят презентацию проекта, а более десяти человек просмотрят презентации лично.

В последние дни конференции будет организован курс «Управленец 2.0», где спикеры расскажут о новых навыках, необходимых руководителям, инструментах, product-стратегии и новых методологиях.