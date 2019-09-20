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Россияне поделились первыми впечатлениями от новых iPhone 

Ferra.ru 49 минут назад
Россияне поделились впечатлениями от новых iPhone
Фото: РИА Новости
Сегодня в России начались продажи новых iPhone. СМИ, конечно, не прошли мимо этого события. Телеканал «Звезда» снял репортаж из одного из магазинов и расспросил первых покупателей, какое впечатление на них производит новинка.
Как пишет издание, первым покупателем новых моделей в России стал Давид Давыдов. Он купил два смартфона — себе и супруге. В целом, мужчина потратил 235 тысяч рублей. Он отметил, что в этом году покупка прошла «довольно спокойно». Давид заплатил за iPhone ещё за день до того, как забрал их.
«Это больше, чем телефон. iPhone — это целая философия для меня. Каждый год покупаю их в этом магазине. Это целая традиция. В этих числах прихожу за телефонами», — рассказал покупатель.
Он тут же распаковал новинки в магазине. В первую очередь мужчина оценил внешний вид смартфона: «Какой красивый!».
Напомним, по данным ритейлеров, россияне в этом году продемонстрировали повышенный интерес к новым iPhone.
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Наука и техника , Гаджеты , ТК "Звезда"
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