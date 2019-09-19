Ордовикское оледенение объяснили пылью

Ордовикское оледенение было вызвано пылью от столкновения астероидов

Новое исследование утверждает, что ледниковый период в среднем ордовикском периоде был вызван появлением большого количества пыли в атмосфере от гигантского столкновения астероидов в космосе. Выводы ученых представлены на страницах журнала Science Advances.

Около 466 миллионов лет назад, Земля замерзла. Моря начали покрываться льдом на полюсах, и новый температурный диапазон изменил экосистемы таким образом, что они начали бурно эволюционировать — феномен, известный, как Великое ордовикское события биоразнообразия. Несмотря на высокую важность такого события в истории Земли, ученые до сих пор не могли выяснить реальную причину наступления ордовикского ледникового периода.

«Обычно на Землю попадает около 40 тыс. тонн внеземного материала каждый год, — отмечает один из авторов статьи, куратор Филдовского музея естественной истории и адъюнкт-профессор Чикагского университета Филипп Хек. — Умножьте это число на тысячу или десять тысяч. И тогда вы получите примерно тот объем пыли, который мог попасть в атмосферу при столкновении астероидов вне ее. Наша гипотеза заключается в том, что выпадение большого количества внеземной пыли в течение периода, по меньшей мере, двух миллионов лет, сыграло важную роль в изменении климата на Земле и способствовало ее охлаждению».

Международная группа ученых, среди которых были и сотрудник Геологического института РАН Андрей Дронов, в качестве возможного источника такого количества пыли выдвинули гипотезу о столкновении астероидов между Марсом и Юпитером. Предполагается, что диаметр одного из них был 149 км. Чтобы доказать гипотезу, ученые искали следы космической пыли в породах возрастом 466 млн лет и сравнивали ее с крошечными микрометеоритами из Антарктиды. Если химические составы этих пород схожи, то древняя пыль имеет то же внеземное происхождение, что и антарктические метеориты.

В ходе исследования ученые обрабатывали древнюю породу кислотой, чтобы избавиться от камня и выделить частицы пыли. Затем команда проанализировала химический состав оставшейся пыли. Ученые также провели исследование пород с древнего морского дна в поисках элементов, которые редко появляются в земных породах, а также изотопов — различных форм одного элемента — которые могут быть индикатором космического происхождения объекта. Например, атомы гелия обычно имеют два протона, два нейтрона и два электрона, но некоторые из них вылетают из Солнца и в космос, не имея нейтрона. Наличие этих специальных изотопов гелия, наряду с редкими металлами, часто встречающимися в астероидах, доказывает, что пыль возникла из космоса.

Исследователям удалось доказать, что найденная ими пыль пришла на Землю из космоса. Их гипотеза предполагает, что большое количество пыли в верхних слоях атмосферы могло бы блокировать солнечный свет, тем самым не позволяя планете нагреваться. Поскольку пыль опускалась на Землю в течение по меньшей мере двух миллионов лет, охлаждение было достаточно постепенным, чтобы жизнь могла адаптироваться и даже эволюционировать.