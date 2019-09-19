Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»

Владимир Путин знает, как появилась дыра в космическом корабле «Союз». Об этом РИА Новости сообщил осведомленный собеседник.

В августе 2018 года «Союз МС-09» разгерметизировался в космосе. В тот момент на его борту находились российские и американские космонавты.

Причины появления отверстия, из которого утекал воздух, стали предметом расследования. Собеседники СМИ высказывали различные версии — от халатности при производстве до той, что дыру просверлили американцы.

Вчера глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления дыры понятна, «но мы вам ничего не расскажем», потому что «должна же быть какая-то тайна у нас». Сегодня источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что до президента результаты расследования все же были доведены.