Главный антивирус Windows перестал искать вирусы

Снова обновление от Microsoft , и снова всё не слава богу. На этот раз проблема коснулась встроенной антивирусной программы «Защитник Windows» (Windows Defender). Последний апдейт «сломал» программе функцию сканирования системы.

На проблему пожаловались некоторые пользователи. Они рассказали, что при запуске сканирования после установки обновления, антивирус перестаёт проверять файлы примерно после 40-го. Касается это апдейта 4.18.1908.7.

Забавно, что данную версию программы Microsoft готовила, чтобы устранить ранний баг, приводивший к ошибке команды SFC /scannow. Что ж, свято место пусто не бывает.

СМИ сообщают, что баг в версии 4.18.1908.7 устраняется после установки обновления Security Intelligence Update с техническим номером KB2267602. Скачать его можно через «Центр обновлений Windows». Кроме того, компания указала, что баг распространяется только на ручную проверку. В автоматическом режиме «Защитник» продолжает работать нормально.