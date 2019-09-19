Робот «Федор» предложил основать колонию на Марсе

Робот FEDOR предложил основать колонию на Марсе

Российский робот FEDOR предложил основать на других планетах колонию роботов-аватаров.

Луна, Марс… Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров, — говорится в сообщении в аккаунте робота в Twitter.

По его словам, роботы «готовы дать свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы». Публикация проиллюстрирована рисунком, на котором вместо ног робот использует колёсное шасси.

Как ранее писал News.ru, на МКС стартовало тестирование экзоскелета для FEDOR. Он потребуется для работы робота в режиме копирования и представляет из себя маску и перчатки, которые надевает на себя астронавт для управления роботом.

Российский антропоморфный робот FEDOR вернулся из космоса 7 сентября. Он провёл на МКС 12 дней. С ним провели серию экспериментов, в основном связанных с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости.