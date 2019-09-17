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Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ 

Рамблер 11 минут назад
Американский надувной модуль Genesis-2 может в ближайшие часы столкнуться на орбите с советским военным спутником «Космос-1300». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-разработчика модуля Bigelow Aerospace.
«Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с не функционирующим российским спутником "Космос-1300" через 15 часов», — говорится в сообщении Bigelow Aerospace в твиттере.
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В компании отметили, что вероятность столкновения низкая, но сам факт свидетельствует о все большем замусоривании околоземной орбиты.
Модуль Bigelow Aerospace Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческих космических станций, был выведен на орбиту в июне 2007 года и проработал около 2,5 лет. Он был запущен в сложенном состоянии и затем заполнен воздухом. Разработчик планировал создать коммерческую космическую станцию из трансформируемых модулей.
Советский военный спутник «Космос-1300» был запущен в августе 1981 года. Согласно открытым данным, это спутник радиоэлектронной разведки «Целина-Д».
Комментарии23
Наука и техника , Видео , США
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