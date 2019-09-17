Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ

Американский надувной модуль Genesis-2 может в ближайшие часы столкнуться на орбите с советским военным спутником «Космос-1300». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-разработчика модуля Bigelow Aerospace.

«Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с не функционирующим российским спутником "Космос-1300" через 15 часов», — говорится в сообщении Bigelow Aerospace в твиттере. Today, we were notified by the US Air Force that there is a 5.6% chance that Genesis II will collide with dead Russian satellite Cosmos 1300 in 15 hours. Although this is a relatively low probability, it brings to light that low Earth orbit is becoming increasingly more littered. pic.twitter.com/l6McbDgRNo— Bigelow Aerospace (@BigelowSpace) 17 сентября 2019 г.

В компании отметили, что вероятность столкновения низкая, но сам факт свидетельствует о все большем замусоривании околоземной орбиты.

Модуль Bigelow Aerospace Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческих космических станций, был выведен на орбиту в июне 2007 года и проработал около 2,5 лет. Он был запущен в сложенном состоянии и затем заполнен воздухом. Разработчик планировал создать коммерческую космическую станцию из трансформируемых модулей.

Советский военный спутник «Космос-1300» был запущен в августе 1981 года. Согласно открытым данным, это спутник радиоэлектронной разведки «Целина-Д».