«Постесняются перед Китаем»: с кем Россия полетит к Луне

Россия подписала соглашение с Китаем о совместных исследованиях Луны. На фоне постоянных переносов российских миссий эксперты надеются, что сотрудничество с Китаем обяжет Роскосмос начать соблюдать сроки запусков.

Россия подписала с Китаем сразу два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Подписание состоялось в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь подписали соглашение о сотрудничестве в области создания Объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

«Центр данных будет представлять собой географически распределенную информационную систему с размещением двух основных узлов, один из которых будет расположен на территории Российской Федерации, а другой — на территории Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении госкорпорации. — Соглашение также предусматривает наращивание информационных возможностей и повышения отдачи исследований в области Луны, а также привлечение профильных национальных организаций и учреждений (например, институтов национальных академий наук) с целью дальнейшего совершенствования Центра данных».

Второе соглашение касается сотрудничества в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». В рамках достигнутых договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий.

Будут проведены испытания по ретрансляции данных между российским аппаратом «Луна-Ресурс-1» и космическими модулями китайской миссии «Чанъэ-7».

Стороны также проведут анализ возможности взаимного размещения научной полезной нагрузки на орбитальном космическом аппарате «Луна-Ресурс-1» (ОА) и космических модулях китайской миссии «Чанъэ-7», а также рассмотрят возможности проведения совместных космических экспериментов.

Луна снова становится привлекательной целью для крупных космических держав, правда, две последние попытки посадить аппараты на ее поверхность закончились неудачей — летом для Израиля и совсем недавно для Индии.

Последний крупный успех в изучении Луны принадлежит китайским ученым — их космический аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне Луны в начале января 2019 года.

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ. Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.

Упомянутая программа «Луна-Ресурс-1» подразумевает отправку к Луне двух российских миссий — орбитальной «Луна-26» и посадочной «Луна-27». Однако сроки их запуска постоянно сдвигаются из-за сдвига сроков запуска миссии «Луна-25». По данным «Газеты.Ru», перенос этот напрямую связан с действиями западных санкций, правда, госкорпорация в этом не признается.

«В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — говорил минувшей зимой Дмитрий Рогозин.

«Луна-25» должна стать первой за более чем 40 лет российской научной миссией к Луне.

Постоянные неудачи в текущей деятельности — аварии, переносы, коррупция — на фоне частых заявлений о проектах будущего стали предметом критики руководства Роскосмоса и со стороны премьера Дмитрия Медведева . «Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации в январе.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, соглашение о создание Объединенного центра данных по исследованию Луны имеет мало практического смысла. «Это соглашение ни о чем. Сегодня данные о луне выкладываются в открытом доступе, какого-то засекречивания там не существует и скорее всего этот центр сведется к двум компьютерам — у нас и у них».

Эксперт считает, что договоренность о сотрудничестве в запусках конкретных миссий поможет Роскосмосу соблюсти сроки запусков.