Найдена скульптура матери Ричарда Львиное Сердце

Великобритании при проведении реставрационных работ в аббатстве Брэдвелл в городке Милтон-Кинс была обнаружена голова от каменной скульптуры, изображавшей знаменитую королеву XII века Элеонору Аквитанскую.

Об открытии сообщает местное издание MK Citizen. Фрагмент скульптуры был представлен публике в аббатстве Брэдвелл на специально организованной выставке.

Там же был представлен камень XII века — фрагмент первоначальной монастырской стены аббатства, который находится в безупречном состоянии.

Исследователи считают, что обнаруженная скульптура изображала именно Элеонору Аквитанскую. Она была одной из самых могущественных и влиятельных фигур Средневековья.

Элеонора была герцогиней Аквитанской, когда вышла замуж за короля Франции Людовика VII. Она участвовала во Втором Крестовом походе. После того, как