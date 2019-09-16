Учёные нашли способ сделать ускорители частиц ещё мощнее

Энергия столкновений на Большом адронном коллайдере достигает 13 тераэлектронвольт. Этот показатель учёные хотят значительно увеличить в новых коллайдерах. И они уже разработали сверхпроводящий магнит, благодаря которому энергия столкновений может увеличиться до 100 тераэлектронвольт.

Коллайдеры — это, по сути, ускорители частиц. В них эти мельчайшие объекты разгоняются и сталкиваются, выделяя большую энергию. Иногда в ходе этих столкновений удаётся зафиксировать ранее неизвестные частицы. Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе — самая мощная установка такого типа.

Однако уже разрабатывается проект более крупного коллайдера Future Circular Collider (FCC) — Будущего циклического коллайдера. Энергия столкновений у него должна быть равна 100 тераэлектронвольтам. Для этого нужно создать новые источники магнитного поля, которые позволяет частицам двигаться по тоннелю.

Команда американских физиков представила такие источники — сверхпроводящие магниты на основе станнида триниобия Nb3Sn. Они в теории могут создать необходимое для FCC магнитное поле.