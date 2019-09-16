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Несколько сотен следов неандертальцев найдены на северо-западе Франции 

ТАСС 24 минуты назад
Сотни следов неандертальцев найдены во Франции
Фото: EPA
Археологи обнаружили более двухсот следов неандертальцев на западном побережье полуострова Котантен на северо-западе Франции. Возраст следов составляет около 80 тыс. лет. Исследование об этом опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об этом сообщила газета Parisien,
В ходе раскопок ученые нашли 257 отпечатков ступней, ладоней и колен. Как отмечают археологи, речь идет об одной из самых важных находок, связанных с неандертальцами, поскольку до этого в мире было обнаружено не более 10 следов, оставленных представителями этого древнего вида человека.
"Нам удалось установить, что на этом месте находилась группа из 10-13 неандертальцев, большинство из которых были детьми. С ними были от одного до трех взрослых. У нас есть все основания полагать, что они пришли в это место на зиму, так как его конфигурация позволяет легко укрыться от непогоды. Помимо этого, мы нашли большое пространство, предназначенное для разделки мяса", — пояснила один из авторов исследования, сотрудница Национального центра научных исследований Франции Кристин Верна.
Рядом с этим пространством ученые нашли кость, которая предположительно принадлежала зубру или носорогу.
Первые люди с чертами протонеандертальца населяли Европу еще 350 — 600 тыс. лет назад, последние неандертальцы, по мнению ученых, жили около 40 тыс. лет назад. Название вида происходит от долины Неандерталь, которое располагалась в Западной Германии, где в 1856 г. был обнаружен череп необычной формы. По мнению исследователей, неандертальцы имели коренастое телосложение, их рост не превышал 165 см. Они жили в пещерах и хижинах из костей мамонта, а питались кореньями и мясом диких животных.
Установлено, что у современных людей и неандертальцев был общий предок. Но по поводу того, когда и как расходились эти два вида в процессе эволюции, ученые до сих пор ведут дискуссии.
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Наука и техника , Франция
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