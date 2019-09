Сотни следов неандертальцев найдены во Франции

Археологи обнаружили более двухсот следов неандертальцев на западном побережье полуострова Котантен на северо-западе Франции . Возраст следов составляет около 80 тыс. лет. Исследование об этом опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об этом сообщила газета Parisien,