Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Фото: apple.com
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире.
По данным портал PhoneArena, iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти в 512 Гб на территории РФ будет стоить 132 тысячи рублей ($2053). Стоимость этой модели в США не превышает $1449.
Самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии — $947. А в России это модель будет стоить $933. Данная версия смартфона оказалась наиболее доступной для японцев. Там её стоимость не превысит $692.
Новую линейку iPhone представили 10 сентября в рамках ежегодной презентации. Устройства получили обновлённую систему, камеру и процессор A13 Bionic, который называют мощнейшим на рынке смартфонов. Тем не менее, как писал News.ru, iPhone 11 не удивит «яблочников».
Ранее Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
News.ru: последние новости
Су-35 и Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом Су-35 и Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом Vivo представила смартфон с камерой на 64 Мп и «экраном-водопадом» Vivo представила смартфон с камерой на 64 Мп и «экраном-водопадом» Астронавты починят прибор для поиска антиматерии до Нового года Астронавты починят прибор для поиска антиматерии до Нового года
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Apple , Норвегия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-40023
Путин впервые процитировал Коран
Путин впервые процитировал Коран189
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск13
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн44
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице8
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
00:38
«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400
Оружие Статьи
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
00:09
Дочь Заворотнюк навестила ее в больнице
Шоу-бизнес
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
01:36
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Криминал В мире
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
00:37
Пока вы не уснули: в России меняются правила по уходу в отпуск
В мире
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение