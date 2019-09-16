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Vivo представила смартфон с камерой на 64 Мп и «экраном-водопадом» 

News.ru + ещё 1 40 минут назад
Vivo представила смартфон с камерой на 64 Мп
Фото: Revü Philippines/twitter.com
Китайская компания Vivo продемонстрировала новый смартфон Nex 3. Устройство получило тройную основную камеру, выдвижную селфи-камеру и так называемый «экран-водопад».
Девайс оснащён 6,89-дюймовым дисплеем, занимающим 99,6% лицевой поверхности, задней камерой на 64, 13 и 13 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.
Аппаратной основой Nex 3 стали процессор Snapdragon 855 Plus, 8 или 12 Гб оперативной и 128 или 256 Гб внутренней флеш-памяти. Производитель также заменил физические кнопки сенсорными с тактильной виброотдачей. Одна из версий смартфона поддерживает пятое поколение мобильной связи (5G).
Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что новые цветовые вариации смартфонов Apple способствовали повышению спроса на линейку iPhone 2019. Пользователи, оформившие предзаказ, чаще остальных интересовались тёмно-зелёным iPhone 11 Pro, а также зелёным и фиолетовым iPhone 11. При этом время поставки аппаратов с этими цветами дольше, чем у остальных: юзерам придётся ждать не менее двух-трёх недель, писал News.ru.
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Наука и техника , Гаджеты
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