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Тестирование робота «Федора» после возвращения с МКС завершилось 

360tv.ru + ещё 10 1 час назад
Тестирование «Федора» завершилось
Фото: РИА Новости
Тестирование робота «Федора» после полета на Международную космическую станцию завершилось. Сейчас робот ждет новых задач, сообщило РИА «Новости».
«Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет», цитирует агентство исполнительного директора НПО «Андроидная техника», компании-разработчика робота, Евгений Дудоров.
Во время наземного тестирования работа «Федора» проверили и в автономном режиме, и в режиме копирования действий оператора. Кроме того, были отдельно протестированы все датчики и системы.
Дальнейшая судьба «Федора» станет известна после анализа полученных данных. По словам Дудорова, робота могут использовать в других космических операциях, но пока неясно, в чем будет заключаться его миссия.
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту отправился на околоземную орбиту 22 августа. Через пять дней аппарат причалил к МКС. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта.
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Комментарии14
Наука и техника , Технологии , РИА Новости
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