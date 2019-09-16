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В Google Chrome добавили единую панель для управления видеозаписями и музыкой во всех вкладках 

Ferra.ru 59 минут назад
В Google Chrome добавили новую функцию
Фото: Reuters
Разработчики из компании Google добавили в свежую тестовую сборку браузера Chrome Canary версии 79.0.3911.0 расширенную панель работы с медиаконтентом.
С помощью единой панели Global Media Control теперь можно не только запускать, ставить на паузу, перематывать видео и музыку. Также пользователи смогут выбирать нужный контент, если браузере открыты несколько вкладок с музыкой или видео одновременно.
Данные со всех таких вкладок выводятся в одной панели, каждой из них можно управлять, а также закрывать нежелательные сессии.
Финальную версию единой панели можно ожидать с релизом стабильной версии браузера Chrome 79.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Google
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