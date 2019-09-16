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Уникальная находка «Хаббл»: скрытая галактика в созвездии Кита 

Реальный мир космоса 2 часа назад
«Хаббл» нашел скрытую галактику в созвездии Кита
Фото: Реальный мир космоса
На одном из последних снимков телескопа «Хаббл», была обнаружена неизвестная ранее галактика в созвездии Кита, которое известно также как Морское чудовище.
«Хаббл» — настоящий «глаз в небе», работу которого курирует NASA вот уже почти 30 лет. В течение этих десятилетий культовый космический телескоп постоянно поражал астрономов все более далекими изображениями Вселенной.
И вот теперь NASA представило фотографию телескопа, на которой изображена галактика с очень слабым уровнем светимости на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас.
Это изображение, сфокусировано на объекте под названием UGC 695 — известном как галактика с низкой поверхностной яркостью (LSB).
Галактика расположена на расстоянии 30 миллионов световых лет в созвездии Кита. Галактика LSB настолько слаба, что ее яркость меньше яркости фона земной атмосферы, что затрудняет ее наблюдение. Эта низкая яркость является следствием относительно небольшого количества звезд в подобных галатиках.
В NASA отметили, что большая часть нормальной или «барионной» материи в этих галактиках существует в виде огромных облаков газа и пыли. Звезды также распределены на относительно большой территории.
Галактики типа LSB, подобно галактикам-карликам, имеют большую долю темной материи по отношению к количеству звезд, которые они содержат,. Астрономам до сих пор не известна природа происхождения галактик подобного типа.
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Наука и техника , Наука , Технологии , NASA
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