«Хаббл» нашел скрытую галактику в созвездии Кита

Уникальная находка «Хаббл»: скрытая галактика в созвездии Кита

На одном из последних снимков телескопа «Хаббл», была обнаружена неизвестная ранее галактика в созвездии Кита, которое известно также как Морское чудовище.

«Хаббл» — настоящий «глаз в небе», работу которого курирует NASA вот уже почти 30 лет. В течение этих десятилетий культовый космический телескоп постоянно поражал астрономов все более далекими изображениями Вселенной.

И вот теперь NASA представило фотографию телескопа, на которой изображена галактика с очень слабым уровнем светимости на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас.

Это изображение, сфокусировано на объекте под названием UGC 695 — известном как галактика с низкой поверхностной яркостью (LSB).

Галактика расположена на расстоянии 30 миллионов световых лет в созвездии Кита. Галактика LSB настолько слаба, что ее яркость меньше яркости фона земной атмосферы, что затрудняет ее наблюдение. Эта низкая яркость является следствием относительно небольшого количества звезд в подобных галатиках.

В NASA отметили, что большая часть нормальной или «барионной» материи в этих галактиках существует в виде огромных облаков газа и пыли. Звезды также распределены на относительно большой территории.

Галактики типа LSB, подобно галактикам-карликам, имеют большую долю темной материи по отношению к количеству звезд, которые они содержат,. Астрономам до сих пор не известна природа происхождения галактик подобного типа.