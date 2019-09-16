Космонавтов предложили вооружить

«Роскосмос» задумал вооружить космонавтов пистолетами

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила, что изучается возможность вооружения космонавтов огнестрельными пистолетами.

Рассмотрение данного вопроса проводится в рамках обсуждения состава носимого аварийного запаса для корабля «Орел» (ранее носил название «Федерация»). Предполагается, что именно он будет доставлять космонавтов на Луну в рамках программы по освоению естественного спутника Земли.

В советское время в экипировку космонавтов входил сначала пистолет Макарова, затем специальный трехствольный пистолет ТП-82. После распада СССР производство этого оружия прекратили, а с 2007 года он исчез из аварийного запаса космонавтов.

В экипировку российских космонавтов сейчас оружие не входит, уточняет РИА Новости.