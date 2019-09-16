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«Роскосмос» задумал вооружить космонавтов пистолетами 

Вечерняя Москва 1 час назад
Космонавтов предложили вооружить
Фото: Twitter
Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила, что изучается возможность вооружения космонавтов огнестрельными пистолетами.
Рассмотрение данного вопроса проводится в рамках обсуждения состава носимого аварийного запаса для корабля «Орел» (ранее носил название «Федерация»). Предполагается, что именно он будет доставлять космонавтов на Луну в рамках программы по освоению естественного спутника Земли.
В советское время в экипировку космонавтов входил сначала пистолет Макарова, затем специальный трехствольный пистолет ТП-82. После распада СССР производство этого оружия прекратили, а с 2007 года он исчез из аварийного запаса космонавтов.
В экипировку российских космонавтов сейчас оружие не входит, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Николай Чуб вместе с астронавтами НАСА, Канадского, Европейского и Японского космических агентств отправится в расположенную в Словении пещеру, чтобы отработать навыки работы в условиях отрыва от цивилизации
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Наука и техника , Наука , Роскосмос , NASA , РИА Новости
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