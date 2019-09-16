Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Требование вернуть космонавтам оружие опровергли 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Требование вернуть космонавтам оружие опровергли
Фото: РИА Новости
Роскосмос не обращался с просьбой о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля «Орел», известного ранее под названием «Федерация», заявил гендиректор НПП «Звезда» (предприятие, которое собирает эти наборы) Сергей Поздняков.
«Пока не было. Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока», — передает ТАСС слова Позднякова.
Он добавил, что сейчас предприятие работает по теме аварийного запаса для «Орла», который будет содержать «примерно все то же самое» (то есть без оружия).
Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов.
Позже в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») заявили о готовности создать новый пистолет для космонавтов.
Напомним, ранее в понедельник летчик-космонавт Александр Лазуткин заявил газете ВЗГЛЯД, что «вернуть огнестрельное оружие нужно, тем более, что раньше оно входило в экипировку».
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ВОЗ заинтересовалась обнаруженной в Африке неизвестной смертельной болезнью ВОЗ заинтересовалась обнаруженной в Африке неизвестной смертельной болезнью Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке
Комментарии
Наука и техника , Оружие , Александр Лазуткин , Сергей Поздняков , Ростех , Роскосмос , ЦНИИТОЧМАШ , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым12
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском29
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии97
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»332
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой8
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение