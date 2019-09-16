Требование вернуть космонавтам оружие опровергли

Роскосмос не обращался с просьбой о включении огнестрельного оружия в носимый аварийный запас космонавтов для корабля «Орел», известного ранее под названием «Федерация», заявил гендиректор НПП «Звезда» (предприятие, которое собирает эти наборы) Сергей Поздняков

«Пока не было. Я прочитал сегодня, что рассматривается вопрос про оружие, но не было никаких обращений пока», — передает ТАСС слова Позднякова.

Он добавил, что сейчас предприятие работает по теме аварийного запаса для «Орла», который будет содержать «примерно все то же самое» (то есть без оружия).

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов.