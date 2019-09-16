Почему в самолетах не выдают парашют

Многие из нас задаются вопросом: "почему же на пассажирских самолетах нет парашютов?"

Казалось бы, их наличие могло решить вопрос эвакуации во время чрезвычайных ситуаций в полете. Тем более воеенные самолеты смогли же решить данную проблему. Да и десантники вроде как прыгают и ничего. Сейчас мы попробуем разобраться в этом вопросе подробнее.

Возьмем, к примеру, распространенный самолет Airbus A320. В среднем он вмещает в себя до 150 пассажиров. Каждому человеку нужен парашют, который весит около 20 килограмм. Соответственно мы получим 3 тонны дополнительного веса. Это эквивалентно двойной норме провоза ручной клади, что уже приведет к уменьшению полезной нагрузки. К тому же парашют довольно объемный, поэтому придется уменьшать количество посадочных мест в самолете, что приведет к увеличению стоимости посадочного билета. Опустим вопросы веса и стоимости. Тогда возникнет первый важный вопрос — как действовать во время аварийной ситуации? Какие аргументы заставляют инженеров и конструкторов отказаться от использования парашютов на гражданских самолетах смотрите в этом видео.