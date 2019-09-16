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Российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет 

Газета.Ru + ещё 20 34 минуты назад
МС-21 впервые совершил международный перелет
Фото: РИА Новости
Впервые пассажирский лайнер МС-21, сделанный в России, совершил международный перелет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Иркут".
Как отмечается, самолет вылетел из одного из столичных аэропортов и направился в Стамбул. Он успешно пролетел 3,5 часа, преодолев 2,4 тыс. км, и приземлился.
"Машина и ее системы хорошо показали себя в полете", — добавили в пресс-службе.
Самолет МС-21 предназначен для средних линий протяженности, вмещает 211 пассажиров и может покрыть 6 тыс. км, что позволяет летать из Москвы в любой город Европы.
Ранее СМИ оценили новый российский МС-21.
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