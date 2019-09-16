Российский самолет МС-21 впервые совершил международный перелет

Впервые пассажирский лайнер МС-21, сделанный в России , совершил международный перелет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу корпорации "Иркут".

Как отмечается, самолет вылетел из одного из столичных аэропортов и направился в Стамбул. Он успешно пролетел 3,5 часа, преодолев 2,4 тыс. км, и приземлился.

"Машина и ее системы хорошо показали себя в полете", — добавили в пресс-службе.

Самолет МС-21 предназначен для средних линий протяженности, вмещает 211 пассажиров и может покрыть 6 тыс. км, что позволяет летать из Москвы в любой город Европы.

Ранее СМИ оценили новый российский МС-21.