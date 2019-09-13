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Эксперт оценил значение Шнобелевской премии 

RT на русском + ещё 30 2 часа назад
Эксперт оценил значение Шнобелевской премии
Фото: Гарвардский университет / © pixabay.com
Журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с Inforeactor оценил значение Шнобелевской премии.
«Напомню, что одним из лауреатов Шнобелевской премии стал советский физик Андрей Гейм. Эту награду он получил за исследования лягушек магнитным полем», — заявил эксперт.
По его словам, впоследствии Гейм стал лауреатом Нобелевской премии.
Как считает Вассерман, серьёзная наука — это исследования, судьбу которых предсказать почти невозможно.
Ранее в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии. Это пародия на престижную Нобелевскую премию, в рамках которой отмечают десять лауреатов «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Организаторы выделяют необычные и остроумные исследования, повышающие интерес общества к науке.
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Наука и техника , Анатолий Вассерман , Андрей Гейм
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