Беспилотники найдут врагов по сотовому телефону

Как сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны РФ , у российских военных появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу сотового телефона и в реальном времени навести на него артиллерию или авиацию. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3». Аппараты способны вычислить абонента не только при звонке или отправке SMS-сообщений, но, как уверяют источники, даже в том случае, если телефон выключен.

Техника уже опробована на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане с применением новых беспилотников «Орлан-10» минувшим летом. По сигналам сотовой связи дронами были обнаружены замаскированные позиции условного противника. «Орланы» в режиме реального времени передали координаты минометным и гаубичным подразделениям, после чего артиллеристы успешно уничтожили условного врага.

Комплекс «Леер-3» представляет собой три беспилотных летательных аппарата «Орлан-10» и пункт управления на грузовике КамАЗ-5350. До недавнего времени главной задачей дронов было подавление вышек сотовой связи, для чего на них устанавливались специальные «глушилки» и одноразовые передатчики помех, которые сбрасываются на землю рядом с вышками. Подавив базовые станции, беспилотники могли заместить их и отправлять абонентам SMS-сообщения.

Новая аппаратура, установленная на «Орланы-10», серьезно расширила возможности комплекса. Теперь дроны могут подключаться к станциям операторов сотовой связи, находясь в полёте. При этом дроны «научили» не только контролировать весь входящий и исходящий трафик, но и анализировать его. Аппаратура, установленная на беспилотники, дистанционно подключается к базовой станции и перехватывает поток информации.

Если телефон включен, его местоположение с точностью до нескольких метров можно будет узнать сразу. Дальше в режиме реального времени беспилотник передаёт координаты абонента на базовую станцию «Леера». Оттуда координаты попадают в автоматизированную систему управления войсками, к которой подключены артиллеристы, лётчики и расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов.

От обнаружения до уничтожения пройдут считаные минуты, а пока артиллеристы, ракетчики или лётчики будут готовиться к атаке, дрон продолжит обновлять координаты цели в режиме реального времени. «Орлан-10» относится к классу средних, радиус его действия — до 120 км. Дрон способен находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5000 метров, причём беспилотнику не обязательно приближаться к вышке сотовой связи.

Кроме того, «Орланы» могут применяться и группами по два-три аппарата. В таком случае один из них ведёт визуальную разведку на расстоянии 1-1,5 км от земли, второй несёт средства радиоэлектронной борьбы или прослушки, а третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует информацию на базу. Такая тактика позволяет взять обнаруженную цель еще и на визуальное сопровождение, а после нанесения удара убедиться в её уничтожении.