Старые айфоны сильно подешевели

Старые iPhone подешевели на четверть после презентации новых, сообщает РИА Новости.

10 сентября компания Apple презентовала iPhone 11 (59,99-73,99 тысячи рублей), iPhone 11 Pro (89,99-121,99 тысячи) и iPhone 11 Pro Max (99,99-131,99 тысячи).

Одновременно с этим компания снизила цены на ряд предыдущих моделей смартфона. Так, iPhone 8, презентованный в 2017 году и стоивший тогда от 57 тысяч, теперь стоит от 40 тысяч. iPhone 8 Plus поступил в продажу тогда же за как минимум 65 тысяч, а ныне стоит от 45 тысяч.

Кроме того, iPhone XR, выпущенный в 2018-м и продававшийся за по меньшей мере 65 тысяч, в настоящее время стоит от 50 тысяч.

Помимо новых iPhone, в ходе последней презентации Apple представила новый планшет iPad (27,99-45,99 тысячи), новую модель умных часов Apple Watch Series 5 (от 400 долларов), собственный игровой сервис Apple Arcade (200 рублей за месячную подписку на игры из App Store) и стриминговый сервис Apple TV+ (200 рублей в месяц за подписку на фильмы и сериалы).