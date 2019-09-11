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Подтверждено существование звезд из темной энергии 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Подтверждено существование звезд из темной энергии
Фото: NASA / CXC / Villanova University
Ученые Гавайского университета в Маноа выяснили, что некоторые черные дыры в действительности являются объектами, содержащими в себе темную энергию, которая определяет скорость расширения Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи показали, что очень массивные звезды при разрушении могут порождать «геоды» (GEODE, Generic Objects of Dark Energy), которые похожи на черные дыры, однако вместо сингулярности они содержат темную энергию. Если определенная часть старых звезд коллапсирует в «геоды», то их количества хватит, чтобы объяснить наблюдаемую в наши дни скорость расширения Вселенной.
Результаты также помогают понять данные, полученные в 2016 году при регистрации гравитационных волн от двух сталкивающихся черных дыр. Тогда расчеты показали, что масса пары была в пять раз больше предсказанной в компьютерном моделировании. Ученые обнаружили, что «геоды» растут с течением времени, а когда сталкиваются, результирующая масса становится в 4-8 раз выше, что согласуется с наблюдениями.
Темной энергией называют гипотетический вид энергии, из-за которой наблюдается ускоренное расширение. По оценкам, она должна составлять около 70 процентов массы Вселенной. Согласно одному из объяснений, любой объем пространства имеет определенную величину плотности темной энергии, называемой космологической постоянной.
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Наука и техника , Наука
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