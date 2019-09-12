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Федору подобрали замену 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Роботу Федору подобрали замену
Фото: РИА Новости
Сборка опытных образцов робота «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), начнется в 2020 году, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«К концу [текущего] года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов», — сказал руководитель.
По его словам, соответствующее техническое задание было подписано в начале 2019 года, а финальный образец изделия должен быть готов к 2022 году.
Дудоров уточнил, что предварительный облик «Теледроида» уже определен, тогда как окончательный появится ближе к декабрю.
«Сейчас идет размещение всех элементов и систем», — добавил исполнительный директор. Он заметил, что использование «Теледроида» на МКС потребует выведения научно-энергетического и универсального узлового модулей, а также использования европейского манипулятора European Robotic Arm (ERA).
Согласно Дудорову, первым пилотом перспективного российского космического корабля «Орел» (проекта «Федерация») станет «Испытатель», который планируется создать к 2022 году. Изделие должно полететь в космос минимум дважды, в 2023 и 2024 годах, первая миссия из которых не предполагает стыковку космического корабля с МКС.
Ранее в сентябре Дудоров заявил, что робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) больше не полетит на МКС, поскольку из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.
В отличие от США Россия до сих пор не завершила строительство собственного сегмента МКС, которое должно завершиться выведением трех модулей. Первый из них, многоцелевой лабораторный модуль «Наука», строящийся «Центром Хруничева» (Москва) с середины 1990-х годов, должен полететь, как уверял в марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, до лета 2020 года.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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