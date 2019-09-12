Роботу Федору подобрали замену

Федору подобрали замену

Сборка опытных образцов робота «Теледроид», предназначенного для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС), начнется в 2020 году, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«К концу [текущего] года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов», — сказал руководитель.

По его словам, соответствующее техническое задание было подписано в начале 2019 года, а финальный образец изделия должен быть готов к 2022 году.

Дудоров уточнил, что предварительный облик «Теледроида» уже определен, тогда как окончательный появится ближе к декабрю.

«Сейчас идет размещение всех элементов и систем», — добавил исполнительный директор. Он заметил, что использование «Теледроида» на МКС потребует выведения научно-энергетического и универсального узлового модулей, а также использования европейского манипулятора European Robotic Arm (ERA).

Согласно Дудорову, первым пилотом перспективного российского космического корабля «Орел» (проекта «Федерация») станет «Испытатель», который планируется создать к 2022 году. Изделие должно полететь в космос минимум дважды, в 2023 и 2024 годах, первая миссия из которых не предполагает стыковку космического корабля с МКС.

Ранее в сентябре Дудоров заявил, что робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) больше не полетит на МКС, поскольку из-за наличия ног не годится для работы в открытом космосе, для чего уже начата разработка соответствующего автоматического устройства без нижних конечностей.