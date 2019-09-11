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Умер академик Энеев 

RT на русском + ещё 3 20 минут назад
Умер академик Энеев
Фото: keldysh.ru
В возрасте 94 лет скончался академик РАН Тимур Энеев, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он умер 8 сентября.
Именно Энеев в 1950-х годах предложил способ использования баллистического спуска космического аппарата с орбиты на Землю как средство безопасного возвращения космонавта из орбитального полёта.
Расчёты учёного по изменению орбиты спутника во время полёта в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Данное открытие было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.
В конце августа стало известно о смерти академика РАН Сергея Федотова. Он скончался в возрасте 88 лет.
Он был директором Института вулканологии ДВНЦ АН СССР — Института вулканологии ДВО РАН в течение 33 лет.
Ранее сообщалось, что профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов скончался на 97-м году жизни.
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Комментарии
Наука и техника , Юрий Гагарин , Сергей Федотов , Юрий Симонов , МГУ , РАН , РИА Новости
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