Россияне перестали покупать iPhone в ожидании новинок

Перед презентацией Apple , на которой были представлены iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, продажи предыдущих моделей смартфона на одной из интернет-площадок упали на 20%.

Падение было зафиксировано за одну-две недели до премьеры, передаёт Life.

Как правило, после мероприятия люди начинают скупать старые модели. Так, презентация iPhone XR, XS и X Max увеличила продажи iPhone X на 40%, а «восьмой» модели — на 30%.

Примерно 20% заказов с дорогостоящей техникой оформляется в кредит, а большинство продаваемых телефонов чёрного и белого цвета.

Как писал News.ru, Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Девайсы получили тройную основную камеру на 12 Мп.

Система оснащена обычным, телефото— и широкоугольным объективами на 12 Мп. Новая функция Deep Fusion позволит юзерам делать девять кадров одновременно, после чего объединять их в один. Таким образом получаются высокодетализированные снимки.