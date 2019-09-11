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Россияне перестали покупать iPhone в ожидании новинок 

News.ru + ещё 46 1 час назад
Россияне перестали покупать iPhone в ожидании новинок
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Перед презентацией Apple, на которой были представлены iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, продажи предыдущих моделей смартфона на одной из интернет-площадок упали на 20%.
Падение было зафиксировано за одну-две недели до премьеры, передаёт Life.
Как правило, после мероприятия люди начинают скупать старые модели. Так, презентация iPhone XR, XS и X Max увеличила продажи iPhone X на 40%, а «восьмой» модели — на 30%.
Примерно 20% заказов с дорогостоящей техникой оформляется в кредит, а большинство продаваемых телефонов чёрного и белого цвета.
Как писал News.ru, Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Девайсы получили тройную основную камеру на 12 Мп.
Система оснащена обычным, телефото— и широкоугольным объективами на 12 Мп. Новая функция Deep Fusion позволит юзерам делать девять кадров одновременно, после чего объединять их в один. Таким образом получаются высокодетализированные снимки.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Apple
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