Как работает реверс двигателей в самолете

Многие из пассажиров часто интересуется, как самолет тормозит после того, как приземлился и что за шум раздается сразу после касания полосы. В первую очередь необходимо разделить торможение на 3 основных составляющих:

1. Торможение с помощью тормозных дисков, установленных на стойках шасси.

2. Торможение с помощью реверса двигателей.

3. Торможение с помощью аэродинамических воздушных тормозов (интерцептеров).

С торможением с помощью тормозных дисков все просто — тут все то же самое, как и на автомобиле. Пилот нажимает на педаль. В зависимости от силы нажатия регулируется сила зажатия колодок диска. Но самолет вещь тяжелая. Если бы пилоты тормозили только с помощью тормозных колодок, то колодки бы очень быстро перегревались и становились не эффективными. Поэтому для увеличения эффективности торможения используют интерцептеры, которые поднимаются автоматически при касании полосы. А самое громкое при приземлении является использование реверса двигателей. Как он работает, смотрите в этом видео.