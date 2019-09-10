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Как работает реверс двигателей в самолете 

Рамблер 34 минуты назад
Многие из пассажиров часто интересуется, как самолет тормозит после того, как приземлился и что за шум раздается сразу после касания полосы. В первую очередь необходимо разделить торможение на 3 основных составляющих:
1. Торможение с помощью тормозных дисков, установленных на стойках шасси.
2. Торможение с помощью реверса двигателей.
3. Торможение с помощью аэродинамических воздушных тормозов (интерцептеров).
С торможением с помощью тормозных дисков все просто — тут все то же самое, как и на автомобиле. Пилот нажимает на педаль. В зависимости от силы нажатия регулируется сила зажатия колодок диска. Но самолет вещь тяжелая. Если бы пилоты тормозили только с помощью тормозных колодок, то колодки бы очень быстро перегревались и становились не эффективными. Поэтому для увеличения эффективности торможения используют интерцептеры, которые поднимаются автоматически при касании полосы. А самое громкое при приземлении является использование реверса двигателей. Как он работает, смотрите в этом видео.
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Наука и техника , Видео
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