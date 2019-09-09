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В Петербурге открылся Менделеевский съезд 

Вести.Ru + ещё 10 2 часа назад
В Петербурге открылся Менделеевский съезд
Фото: ГТРК "Санкт-Петербург"
Как известно, 2019 год объявлен ООН Годом периодической таблицы Менделеева, которой, кстати, исполнилось 150 лет. Среди участников международного научного слета — более трех тысяч ученых, в том числе иностранных. Приехали нобелевские лауреаты, а также крупнейшие светила общей и прикладной химии.
В торжественной церемонии открытия форума приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Петербурга Александр Беглов. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на съезде будут работать десять тематических секций, четыре круглых стола. Пять англоязычных симпозиумов приглашают обсудить проблемы использования научных знаний на практике, поговорить о последних открытиях в области химии.
По словам организаторов, в этом году наблюдается явное "омоложение" состава участников форума. Более половине из них нет еще 35 лет. Для молодежной части съезда пройдет специальная конференция. Работа продлится всю неделю.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Медведев , Александр Беглов , ООН , Санкт-Петербург
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