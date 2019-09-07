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Times: новозеландские учёные считают лох-несское чудовище гигантским угрём 

RT на русском 51 минуту назад
Лох-несское чудовище посчитали угрем
Фото: Wikimedia
Как показали результаты анализа ДНК целой серии проб из озера Лох-Несс, который осуществила группа новозеландских экспертов, там вряд ли обитает что-либо похожее на динозавра или огромную рыбу. По мнению руководившего исследованием профессора Ника Геммела, если лох-несское чудовище действительно существует, то наиболее вероятно, что это гигантский угорь, сообщает The Times.
Извечная «загадка чудовища», благодаря которой шотландская экономика получает миллионные прибыли от любопытных туристов, вскоре может быть разгадана, пишет The Times. На протяжении многих десятилетий высказывались предположения, что в глубинах озера Лох-Несс скрывается загадочное существо, отдалённо похожее на динозавра, с длинной шеей и горбатой спиной. Эта версия подкреплялась неподтверждёнными рассказами очевидцев и несколькими фотографиями сомнительного качества, отмечается в статье. Но современные исследователи выдвинули предположение, что в озере обитает «гигантский угорь».
Группа экспертов из новозеландского Университета Отаго, похоже, готова окончательно развеять миф о Несси, как окрестили туристы и местные жители загадочного обитателя озера Лох-Несс, говорится в статье. Они провели анализ ДНК различных проб воды, полученных из этого пресноводного озера, чтобы составить перечень всех населяющих его живых существ, и не обнаружили ничего даже отдалённо напоминающего «динозавра».
Руководитель этого проекта Ник Геммел подчеркнул в интервью The Times, что итоги их исследования практически исключают версию о «плезиозавре». По его словам, в полученных экспертами образцах также не было обнаружено никаких признаков ДНК акулы, сома или осетровых рыб. Вместе с тем анализы показывают, что практически во всех пробах присутствуют ДНК угрей, которые издавна обитают в озере.
«Мы не можем исключать возможность того, что в озере Лох-Несс могут быть гигантские угри», — пояснил новозеландский профессор.
Он также отметил, что видеозапись, снятая одним из туристов в 2007 году, также подтверждает гипотезу о «гигантском угре». На этом видео можно разглядеть нечто в форме торпеды длиной около четырёх метров, плавающее на поверхности озера, напоминает The Times.
«Дайверы утверждают, что они видели угрей толщиной с ногу. Я не знаю, преувеличивают они или нет, однако можно допустить вероятность того, что очень большие угри действительно существуют», — рассказал Геммел.
По его словам, хотя сложно представить себе появление четырёхметрового угря, однако нельзя исключать и такую возможность в результате природных мутаций, пишет The Times.
Эту версию косвенно подтверждает и Гарри Кэмпбелл, который ведёт регистр наблюдений за лох-несским чудовищем, отмечается в статье. С того момента, как Несси впервые заметили в 30-х годах прошлого столетия, в регистре числится более 4 тыс. наблюдений. В то же время озеро Лох-Несс всегда «кишело» угрями, рассказал Кэмпбелл в интервью The Times. По его словам, местные рыбаки рассказывали ему ещё лет 20 назад, что во время рыбалки видели в озере угря, который был даже длиннее, чем их собственная 16-футовая моторная лодка.
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Комментарии1
Наука и техника , Гарри Кэмпбелл , Газета The Times
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