«Это плохо для Америки»: в США проверяют Facebook и Google

В двух штатах США одновременно стартовали антимонопольные проверки в отношении Facebook и Google , усиливая и без того серьезное давление на крупнейшие корпорации Кремниевой долины. Американские власти продолжают искать способы сократить влияние IT-гигантов, которые постепенно проникают во многие сферы жизни современного общества.

В США в отношении Facebook и Google стартуют два параллельных антимонопольных расследования. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Проверкой Google займется генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон . Сообщается, что прокуратура штата заинтересовалась влиянием Google на рынок цифровой рекламы, а также потенциальным ущербом пользователям, который причиняет IT-гигант, будучи фактическим монополистом в этой отрасли.

Одновременно с этим общественный адвокат Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена устроить проверку социальной сети Facebook.

«Мы продолжаем вести двухсторонние переговоры о неконтролируемой власти крупных технологических компаний», — заявла Джеймс в заявлении The Wall Street Journal, когда ее попросили прокомментировать расследование.

«У генеральных прокуроров, вовлеченных в проверку, есть вопросы к контролю сохранности личных данных со стороны крупных технологических компаний. Они должны понести ответственность за антиконкурентные практики, которые ставят под угрозу конфиденциальность пользовательской информации», — подчеркнула адвокат.

В июле текущего года Facebook пошла на сделку с Федеральной торговой комиссией (FTC) США, согласившись выплатить штраф в размере $5 млрд за скандал с Cambridge Analytica, связанный с утечкой данных.

В пресс-службе Facebook отказались от комментариев. Представитель Google заявил о том, что его компания сотрудничает с властями.

«Сервисы Google помогают людям каждый день, создают больше выбора для потребителей и поддерживают тысячи рабочих мест и малых предприятий по всей стране. Мы продолжаем сотрудничать с регуляторами, включая генеральных прокуроров, отвечая на вопросы о нашем бизнесе и динамично развивающемся секторе технологий», — сообщил представитель Google Хосе Кастанеда.

Как сообщают источники, в будущем антимонопольные расследования со стороны властей могут коснуться не только Google и Facebook, но и другие компании.

Опросы общественного мнения показывают, что американцы все больше разочаровываются в технологических компаниях, в частности в социальных сетях, несмотря на то, что они испытывают к ним привязанность или даже зависимость.

«Чрезвычайная монополия в технологической отрасли вредна для потребителя, и, по нашему мнению, это плохо для Америки. Монополия душит инновации… поскольку предприниматели избегают конкуренции с Google, Facebook и другими технологическими гигантами. Нам нужно что-то с этим сделать», — заявил генеральный прокурор штата Теннесси Герберт Слейтер III на июньском слушании по вопросам антимонопольного законодательства в технологической отрасли.

В июле текущего года стало известно, что министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против крупнейших онлайн-платформ.

Сообщается, что минюст в своем расследовании учтет распространенные опасения пользователей, бизнеса и предпринимателей касательно интернет-поиска, социальных сетей и онлайн-ритейлеров.

«Без практики рыночной конкуренции онлайн-платформы могут вести себя так, как будто они не несут ответственности перед потребителями. Антимонопольное расследование Министерства юстиции займется этим важным вопросом», — заявил помощник генерального прокурора Макан Делраим.

В заявлении ведомства не указываются компании, которые попадут под проверку, но WSJ утверждает, что речь идет о Facebook, Google, Amazon Apple . Акции Facebook, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon упали больше, чем на 1% после заявления Министерства юстиции. Акции Apple тоже потеряли в цене.

CNBC подчеркивает, что это расследование является самой крутой мерой, предпринятой генеральным прокурором США Уильямом Барром в отношении Кремниевой долины. Это решение поддерживают как республиканцы, так и демократы.

«У них [Google и Facebook] слишком много власти, и ее никто не ограничивает», — заявил сенатор Линдси Грэм.

«Такие хищнические захваты власти требуют строгого и жесткого расследования, а также антимонопольных санкций», — соглашается сенатор-демократ Ричард Блументаль.