Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли новый вид гадрозавров 

Индикатор + ещё 8 7 часов назад
Ученые нашли новый вид гадрозавров
Фото: Реконструкция Kamuysaurus japonicus Kobayashi Y. et al/Scientific Reports
Палеонтологи из Японии нашли ранее неизвестный вид гадрозавров, обитавших в позднем меловом периоде. Открытие поможет пролить свет на эволюцию динозавров и особенности их развития. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.
Гадрозавры являются одной из самых изученных групп травоядных динозавров позднего мелового периода. Их окаменелости были найдены в Северной и Южной Америках, Евразии и даже Антарктиде. Но, несмотря на достаточную изученность этого рода пресмыкающихся, ученые до сих пор находят их новые виды.
Сотрудник Университета Хоккайдо Есицугу Кобаяси и его коллеги опубликовали исследование, в котором сообщают об обнаружении нового гадрозавра, которого они назвали Kamuysaurus japonicus. Окаменелости были найдены в морских отложениях формации Акобути на острове Хоккайдо. Находка останков гадрозавров в морской среде — редкость. Она, по словам ученых, способствует пониманию разнообразия этого рода динозавров в различных средах обитания.
Возраст обнаруженного экземпляра составил 72 млн лет, а его длина — около восьми метров. Это соответствует полностью взрослому гадрозавру среднего размера. Авторы сообщают о ряде уникальных особенностей обнаруженного образца, включая небольшой гребень на черепе и короткий ряд шипов, направленных вперед. Анализ этого нового вида показывает, что он связан с другими гадрозаврами с Дальнего Востока, такими как лайянгозавр из Китая и керберозавр из России.
Индикатор: последние новости
Ученые уточнили размер протона Ученые уточнили размер протона Луна может содержать драгоценные металлы Луна может содержать драгоценные металлы Интенсивность острова тепла зависит от климата Интенсивность острова тепла зависит от климата
Комментарии
Наука и техника , Наука , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет55
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения83
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии13
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии416
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой
Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой28
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение