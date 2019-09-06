Ученые нашли новый вид гадрозавров

Палеонтологи из Японии нашли ранее неизвестный вид гадрозавров, обитавших в позднем меловом периоде. Открытие поможет пролить свет на эволюцию динозавров и особенности их развития. Статья ученых опубликована в журнале Scientific Reports.

Гадрозавры являются одной из самых изученных групп травоядных динозавров позднего мелового периода. Их окаменелости были найдены в Северной и Южной Америках, Евразии и даже Антарктиде. Но, несмотря на достаточную изученность этого рода пресмыкающихся, ученые до сих пор находят их новые виды.

Сотрудник Университета Хоккайдо Есицугу Кобаяси и его коллеги опубликовали исследование, в котором сообщают об обнаружении нового гадрозавра, которого они назвали Kamuysaurus japonicus. Окаменелости были найдены в морских отложениях формации Акобути на острове Хоккайдо. Находка останков гадрозавров в морской среде — редкость. Она, по словам ученых, способствует пониманию разнообразия этого рода динозавров в различных средах обитания.

Возраст обнаруженного экземпляра составил 72 млн лет, а его длина — около восьми метров. Это соответствует полностью взрослому гадрозавру среднего размера. Авторы сообщают о ряде уникальных особенностей обнаруженного образца, включая небольшой гребень на черепе и короткий ряд шипов, направленных вперед. Анализ этого нового вида показывает, что он связан с другими гадрозаврами с Дальнего Востока, такими как лайянгозавр из Китая и керберозавр из России.