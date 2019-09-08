ДВФУ создаст инновационный научно-технологический центр

Инновационный научно-технологический центр "Русский" появится на базе ДВФУ. Об этом сообщил на сессии V Восточного экономического форума ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

— Статус инновационного научно-технологического центра позволит университету еще активнее взаимодействовать с высокотехнологичным бизнесом, поддерживать стартапы и развивать образовательные программы в сфере новых рынков и цифровой экономики. Мы последовательно работаем над созданием вокруг университета экосистемы технологического предпринимательства, действует технопарк, открываются инжиниринговые центры ведущих технологических компаний, — подчеркнул Никита Анисимов

По его словам, ИНТЦ "Русский" должен работать в интересах не только столицы Приморья, но и всего российского Дальнего Востока.

— ИНТЦ является хорошим форматом, однако это только начало. Наша стратегическая цель — создать на острове Русский такие условия для развития высокотехнологичного бизнеса, которые будут лучшими в России и одними из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — считает заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков

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