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К концу сентября в России закончатся IP-адреса 

Говорит Москва + ещё 1 3 часа назад
В России заканчиваются IP-адреса
Фото: РИА Новости
Это может провести к трудностям у небольших операторов связи и интернет-хостингов.
Проблемы также возникнут у Восточной Европы и Ближнего Востока, рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК директор по внешним связям RIPE Network Coordination Алексей Семеняка. По его словам, те компании, которые хотят получить адреса в формате IPv4, теперь будут вынуждены либо перекупать их у других игроков рынка, либо ждать, когда те добровольно их освободят.
Новые протоколы закончились в апреле 2018 года, и теперь организация перераспределяет те, которые ранее уже использовались. Ожидалось, что их хватит на 2 — 2,5 года, однако из-за активного появления новых интернет-ресурсов темпы расходования оказались выше.
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Наука и техника , Интернет , Технологии , Григорий Березкин , РБК
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