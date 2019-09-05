В России заканчиваются IP-адреса

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

Это может провести к трудностям у небольших операторов связи и интернет-хостингов.

Проблемы также возникнут у Восточной Европы и Ближнего Востока, рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК директор по внешним связям RIPE Network Coordination Алексей Семеняка. По его словам, те компании, которые хотят получить адреса в формате IPv4, теперь будут вынуждены либо перекупать их у других игроков рынка, либо ждать, когда те добровольно их освободят.

Новые протоколы закончились в апреле 2018 года, и теперь организация перераспределяет те, которые ранее уже использовались. Ожидалось, что их хватит на 2 — 2,5 года, однако из-за активного появления новых интернет-ресурсов темпы расходования оказались выше.