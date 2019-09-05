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В Карском море найден термоклин 

Популярная механика + ещё 2 5 часов назад
В Карском море найден термоклин
Фото: Популярная механика
В Северном Ледовитом океане продолжается океанографическая экспедиция на судне «Профессор Мультановский». 4 сентября судно завершило работы на океанографических разрезах в одном из самых суровых северных морей — Карском море.
Как сообщает Росгидромет, в Карском море удалось выполнить измерения на 49 станциях. Во время проведения получены интересные результаты.
Третий океанографический разрез прошел вдоль 72 параллели от полуострова Ямал до архипелага Новая Земля. Эта акватория находится в постоянном взаимодействии с Баренцевым морем через проливы Югорский шар и Карские ворота, поэтому по итогам измерений ученые смогли найти следы затекающих сюда вод Баренцева моря. Эти воды находятся на глубинах от 0 до 100 метров и отличаются от нижележащих вод Карского моря тем, что они теплее.
Также интересные факты отмечены после прохождения архипелага Новая Земля. Выполнив анализ очередных проб в судовой лаборатории, ученые заметили затрудненный водообмен в районе Новоземельского желоба, в придонном слое, на глубинах от 200 до 300 метров. Там скапливаются биогенные элементы минеральной формы фосфора и азота, а содержание кислорода — снижается.
На южной оконечности Новой Земли обнаружены самые низкие значения содержания кислорода — 5,5 мл на литр, слабо щелочная вода. Скорее всего, причиной является термоклин — слой резкого перепада температур, который препятствуют водообмену и создает эффект консервации 100-метрового придонного слоя в данной области Карского моря.
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Наука и техника , Наука
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