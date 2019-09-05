Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На МКС стало тесно 

Lenta.ru 43 минуты назад
На МКС стало тесно
Фото: NASA
Космонавт Александр Скворцов пожаловался на нехватку места на борту Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости.
Скворцов рассказал Центру управления полетами (ЦУП) , что при размещении доставленных грузов не учитывается объем мест для их хранения. В качестве примера он привел предложение специалистов разместить груз за панелью в одном из модулей, однако места там не было.
«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет — все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место», — сказал космонавт.
На данный момент на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.
Последние новости
Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной Путин сделал заявление по обмену заключенными c Украиной На Украине освободили «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» На Украине освободили «ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» Россиян предупредили о росте лесных пожаров Россиян предупредили о росте лесных пожаров
Наука и техника , Наука , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , ЦУП , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпоха подходит к концу»: Путин о восстановлении G8
«Эпоха подходит к концу»: Путин о восстановлении G8183
Россия уличила США во лжи
Россия уличила США во лжи6
Путин предложил Трампу купить у России оружие
Путин предложил Трампу купить у России оружие
Собчак ответила, чей Крым
Собчак ответила, чей Крым298
Брат Джонсона уходит с поста министра
Брат Джонсона уходит с поста министра
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Жена Гафта рассказала о его состоянии
00:27
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
00:32
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
Происшествия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне
03:18
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне
Происшествия Статьи
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение