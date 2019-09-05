На МКС стало тесно 

Космонавт Александр Скворцов пожаловался на нехватку места на борту Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости.
Скворцов рассказал Центру управления полетами (ЦУП) , что при размещении доставленных грузов не учитывается объем мест для их хранения. В качестве примера он привел предложение специалистов разместить груз за панелью в одном из модулей, однако места там не было.
«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет — все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место», — сказал космонавт.
На данный момент на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.