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В Приморье создадут международный центр ядерных технологий 

RT на русском 33 минуты назад
В РФ создадут международный центр ядерных технологий
Фото: ТАСС
«Росатом», министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ подписали соглашение о создании международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики на острове Русский.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Как уточняется, этот центр даст возможность студентам, аспирантам и учёным Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей («цифровых двойников») научно-исследовательских установок «Росатома».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.
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Комментарии
Наука и техника , Дальний Восток , Оксана Бондарь , Госдума , Росатом , РИА Новости
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