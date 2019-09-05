В РФ создадут международный центр ядерных технологий

В Приморье создадут международный центр ядерных технологий

«Росатом» , министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ подписали соглашение о создании международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики на острове Русский.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как уточняется, этот центр даст возможность студентам, аспирантам и учёным Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей («цифровых двойников») научно-исследовательских установок «Росатома».