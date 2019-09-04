Космонавты пожаловались ЦУПу на нехватку места

На МКС не хватает места для хранения грузов

Трансляция переговоров космонавтов с ЦУП ведется НАСА

"У нас складываются такие традиции не очень хорошие", — сказал Скворцов.

Он привел пример, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако места там нет.

"Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет — все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", — пояснил космонавт.

"Пускай тогда не удивляются, если эти блоки по базе (системы инвентаризации грузов) будут оказываться в других местах", — добавил он.

Специалисты ЦУП пообещали учесть пожелания космонавта.