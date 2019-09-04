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На МКС не хватает места для хранения грузов 

РИА Новости 52 минуты назад
Космонавты пожаловались ЦУПу на нехватку места
Фото: Роскосмос
Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному Центру управления полетами (ЦУП) , что при размещении доставленных грузов на борту Международной космической станции (МКС) специалисты не учитывают объем мест для их хранения.
Трансляция переговоров космонавтов с ЦУП ведется НАСА.
"У нас складываются такие традиции не очень хорошие", — сказал Скворцов.
Он привел пример, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако места там нет.
"Сейчас вот по газоанализаторам, по всему (перечню грузов) там идет — все (размещение) за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место", — пояснил космонавт.
"Пускай тогда не удивляются, если эти блоки по базе (системы инвентаризации грузов) будут оказываться в других местах", — добавил он.
Специалисты ЦУП пообещали учесть пожелания космонавта.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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Комментарии
Наука и техника , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , ЦУП , NASA
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