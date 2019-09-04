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В российской Арктике пропала полярная станция 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
В российской Арктике пропала полярная станция
Фото: РИА Новости
Несколько строений бывшей полярной станции на острове Ушакова исчезли. Предположительно, они ушли под воду, когда откололся фрагмент ледника, сообщила ТАСС руководитель экспедиции «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» Мария Гаврило.
По ее словам, о пропаже комплекса, находившегося на склоне ледникового купола, стало известно благодаря аэронаблюдению.
«Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц — моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия "полярки"», — сказала Гаврило.
Сейчас ученые работают в море Лаптевых у острова Большевик в архипелаге Северная Земля. За первую половину экспедиции они обследовали восемь точек на крупных островах Северной Земли, а также дистанционно с борта судна — острова Визе, Ушакова и Самойловича. На островах Пионер и Краснофлотские Северной Земли впервые выполнены комплексные биологические и географические исследования. Были взяты образцы наземных и прибрежных беспозвоночных, описаны характеристики местных пресноводных, произведены маршрутные геоморфологические наблюдения и учеты птиц.
По ходу движения проводятся гидробиологические и океанографические работы, наблюдения за морскими птицами и млекопитающими. Впервые за последние 20 лет были отобраны пробы зоопланктона до глубины в тысячу метров на севере Карского моря. Исследователи встретили 15 белых медведей на островах и в прибрежных водах Северной Земли, в акватории острова Пионер — крупное стадо белух, на льдах у берегов острова Ушакова — около 200 моржей.
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Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС
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