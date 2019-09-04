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Apple выпустит дешевый iPhone 

Lenta.ru + ещё 14 3 часа назад
Apple выпустит дешевый iPhone
Фото: globallookpress.com
Корпорация Apple планирует выпустить новый iPhone SE в 2020 году. Об этом пишет японское издание Nikkei.
Презентация смартфона должна состояться весной 2020 года. За его основу будет взять iPhone 8, то есть устройство получит 4,7-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев Touch ID, одна основная камера и такой же корпус. Однако смартфон получит характеристики на уровне новых iPhone, которые покажут осенью 2019 года.
Стоимость не раскрывается, однако новый SE будет значительно дешевле iPhone Xr и Xs.
Прошлая версия iPhone SE вышла весной 2016 года. Внешне он не отличался от iPhone 5s, но имел характеристики как у iPhone 6s. Официальная стоимость телефона начиналась от 400 долларов, а в России — от 38 тысяч рублей. Смартфон был снят с производства в сентябре 2018 года.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Apple
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